"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

Киевлянам не привыкать играть в главный праздник страны

Киевское "Динамо" в третий раз в своей истории сыграет в День Независимости Украины, сообщает Сегодня.

В этот день в сезоне 1994/95 "Динамо" в первый раз за время независимости Украины удалось пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов. На пути тогда стоял датский "Силькеборг". "Олимпийский", несмотря на праздник, собрал 60 тысяч зрителей.

"Динамо" – "Силькеборг" – 3:1 (первый матч 0:0)

Голы: Скаченко (21), Ковалец (29), Косовский (90) – Фернандес (74)

Во второй раз "Динамо" сыграло в День Независимости Украины в 2002 году. Правда, этот матч был куда меньшего ранга – 1/16 финала национального Кубка. К слову, в этой игре принимал участие нынешний главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич, а также один из его ассистентов Максим Шацких

"Полесье" – "Динамо" – 0:4

Голы: Леандро Машаду (10), Мелащенко (25), Шацких (29), Идахор (83)

Напомним, сегодня "Динамо" проведет ответный матч против "Маритиму" в плей-офф Лиги Европы. Начало – в 19:45. Текстовая трансляция на segodnya.ua.