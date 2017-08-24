"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

24.08.17 14:07Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Киевлянам не привыкать играть в главный праздник страны

Киевское "Динамо" в третий раз в своей истории сыграет в День Независимости Украины, сообщает Сегодня.

В этот день в сезоне 1994/95 "Динамо" в первый раз за время независимости Украины удалось пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов. На пути тогда стоял датский "Силькеборг". "Олимпийский", несмотря на праздник, собрал 60 тысяч зрителей.

"Динамо" – "Силькеборг" – 3:1 (первый матч 0:0)

Голы: Скаченко (21), Ковалец (29), Косовский (90) – Фернандес (74)

Во второй раз "Динамо" сыграло в День Независимости Украины в 2002 году. Правда, этот матч был куда меньшего ранга – 1/16 финала национального Кубка. К слову, в этой игре принимал участие нынешний главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич, а также один из его ассистентов Максим Шацких

"Полесье" – "Динамо" – 0:4

Голы: Леандро Машаду (10), Мелащенко (25), Шацких (29), Идахор (83)

Напомним, сегодня "Динамо" проведет ответный матч против "Маритиму" в плей-офф Лиги Европы. Начало – в 19:45. Текстовая трансляция на segodnya.ua.

Похожие новости

22.07.17 12:05Букмекери назвали фаворита матчу "Шахтар" - "Динамо"

03.07.17 09:1517-летний форвард перешел в киевское "Динамо"

17.04.17 17:04"Шахтер" приступил к подготовке к матчу с "Динамо"

30.04.13 16:58Легенды «Динамо» сразятся с ветеранами николаевского футбола и главой облсовета

16.10.12 10:22МФК “Николаев” в Киеве переиграл “Динамо”-2

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Четверг, 24.08.2017

Закругление верхнее-левое

16:10США утвердили поставку военной техники в Украину

15:40Глава Пентагона: никогда не примем аннексию Крыма

15:10Порошенко наградил орденами Байдена и Олланда

14:45Около Николаева грузовик протаранил «BWM» – погиб водитель легковушки

14:30Украинцы постепенно переходят на солнечные батареи

14:20Жители Намыва жалуются на тараканов в торговом центре «Таврия-В»

14:07"Динамо" в День Независимости Украины забивает минимум три мяча

13:52В Киеве во время парада мужчина "заминировал" станцию "Майдан Незалежности"

13:36В фильме о Джокере снимутся Робби и Лето

13:25Сколько воды расходует каждый житель Николаева ежемесячно и ежесуточно

13:12Під Миколаєвом побудують дорогу до Матвіївського кладовища

12:58Королева Иордании в модных брюках за 950 долларов восхитила стильным образом

12:31Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

12:18Дальше в ринге: как прошла пресс-конференция перед боем Мейвезер – Макгрегор

12:05Порошенко объяснил, чем важен именно 26-й год независимости Украины

11:50"Барселона" хочет заменить Неймара экс-игроком "Шахтера"

11:39В день Независимости Украины николаевцы пробежались в вышиванках

11:26США введут визовые ограничения для четырех стран

11:09Вспышка кори коснулась и Николаевской области

10:55У Миколаєві оберуть кращих підприємців

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 16:414760

Саакашвили потратил на содержание массажистки 50 тысяч бюджетных долларов

10.08.17 17:133880

ВНО: почти 300 абитуриентов набрали высший балл

10.08.17 17:234070

В Николаеве шмормовое предупреждение

10.08.17 17:364400

В Николаеве появится возможность электронного билета в общественном транспорте

Самые читаемые

17.08.17 20:0520070

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006590

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306440

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486230

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама