Определились все участники группового этапа Лиги Европы

25.08.17 09:12Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Украину в турнире представят "Динамо" и "Заря".

По итогам ответных матчей группового плей-офф раунда квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.

Напомним, киевское "Динамо" обыграло "Маритиму" и продолжит борьбу в еврокубках, а вот "Александрия" дома уступила БАТЭ и покинула турнир.

Также сегодня путевки в группу оформили "Виктория Пльзень" (Чехия), БАТЭ (Беларусь), "Зенит" (Россия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Шериф" (Молдова), "Эстерсунд" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария), "Вардар" (Македония), АЕК (Греция), "Партизан" (Сербия), "Аполлон" (Кипр), "Скендербеу" (Албания), "Атлетик" (Испания), "Брага" (Португалия), Марсель (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Милан" (Италия), "Эвертон" (Англия), "Аустрия" (Австрия) и "Црвена Звезда" (Сербия).

Отметим, что на стадии квалификации покинули турнир такие завсегдатаи еврокубков как финалист прошлого сезона "Аякс", ПАОК Евгения Шахова, "Фенербахче", "Брюгге", "Динамо" Загреб, "Панатинаикос".

В основной сетке их уже ждут "Заря" (Украина), "Арсенал" (Англия) "Лион" (Франция), "Вильяреал" (Испания), "Лацио" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Стяуа" (Румыния), "Янг Бойз" (Швейцария), "Реал" Сосьедад" (Испания), "Локомотив" Москва (Россия), "Герта" (Германия), "Ницца" (Франция), "Астана" (Казахстан), "Хоффенхайм" (Германия), "Кельн" (Германия), "Риека" (Хорватия), "Гимарайнш" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Зюлте-Варегем" (Бельгия), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Коньяспор" (Турция), "Витесс" (Голландия), "Славия" Прага (Чехия), "Злин" (Чехия), "Лугано" (Швейцария).

Окончательный состав корзин определится позже, однако уже сейчас известно, что "Динамо" будет в первой корзине, а "Заря" – в третьей.

Жеребьевка группового этапа состоится в пятницу, 25 августа. Начало – в 14:00. Текстовая онлайн трансляция на segodnya.ua.

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