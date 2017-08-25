Хук: Уверен, что выиграю у Усика

25.08.17 11:57Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Марко Хук обещает хорошее шоу в поединке против Александра Усика.

Экс-чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Марко Хук заявил, что не может дождаться своего поединка против украинца Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

"Я чувствую себя прекрасно, и я уверен, что я выиграю. У меня была трудная подготовка, но я все делал с удовольствием. Передо мной серьезная задача, так что я сосредоточен.

Усик - хорошо обученный боксер и я не могу дождаться момента, когда выйду с ним на ринг. Фанаты во всем мире знают, что Марко Хук подарит вам хорошее шоу, но я должен быть хорошо подготовлен. Если я в форме, я могу победить любого.

Никогда не нацеливался на быстрый нокаут, я готов на все двенадцать раундов поединка. Я не хочу давать обещания, но лучше не проморгайте все самое интересное", - заявил Хук.

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