Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона!

Противостояние украинца Деревянченко и багамца Джонсона за право стать претендентом на чемпионский бой стало главным событием на боксерском шоу в Buffalo Run Casino в американском городе Майами, штат Оклахома.

Бой состоялся утром в субботу, 26 августа, в 05:00.

Об этом сообщается на страничке Boxing Ukraine Atamans PRO в Фейсбук.

И наша взяла! Боксер из Николаева стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF! Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона в 12-м раунде.