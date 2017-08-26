Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона!

26.08.17 10:05Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Противостояние украинца Деревянченко и багамца Джонсона за право стать претендентом на чемпионский бой стало главным событием на боксерском шоу в Buffalo Run Casino в американском городе Майами, штат Оклахома.

Бой состоялся утром в субботу, 26 августа, в 05:00.

Об этом сообщается на страничке Boxing Ukraine Atamans PRO в Фейсбук.

И наша взяла! Боксер из Николаева стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF! Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона в 12-м раунде.

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Суббота, 26.08.2017

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