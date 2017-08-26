12.08.17 12:364940
Знай наших! Николаевский боксер Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона!
|26.08.17 10:05
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Противостояние украинца Деревянченко и багамца Джонсона за право стать претендентом на чемпионский бой стало главным событием на боксерском шоу в Buffalo Run Casino в американском городе Майами, штат Оклахома.
Противостояние украинца Деревянченко и багамца Джонсона за право стать претендентом на чемпионский бой стало главным событием на боксерском шоу в Buffalo Run Casino в американском городе Майами, штат Оклахома.
Бой состоялся утром в субботу, 26 августа, в 05:00.
Об этом сообщается на страничке Boxing Ukraine Atamans PRO в Фейсбук.
И наша взяла! Боксер из Николаева стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF! Сергей Деревянченко нокаутировал Туреано Джонсона в 12-м раунде.