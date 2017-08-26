Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

Оба боксера вписались в весовую категорию.

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой легенды бокса Флойда Мейвезера со звездой ММА Конором Макгрегором, передает Сегодня.

На взвешивании бойцы показали такой вес: Флойд Мейвезер – 67,8 кг, Конор Макгрегор – 69,4 кг.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры будут сражаться за дорогостоящий бриллиантовый пояс, который на днях представили в Лас-Вегасе.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.