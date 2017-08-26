В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

26.08.17 14:29Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Домашние поединки в рамках самого престижного клубного турнира Европы команда Паулу Фонсеки проведет на ОСК Металлист в Харькове.

Реализация билетов на домашние матчи "горняков" в рамках Лиги чемпионов пройдет в несколько этапов. Об этом информирует официальный сайт донецкого Шахтера.

1-й этап (26–27 августа). Владельцы абонементов – 2017/18 смогут приобрести билеты на игры с Наполи и Фейеноордом или до 4 пакетов Лиги чемпионов.

2-й этап (28–29 августа). Владельцы Fan ID вправе купить 2 билета на матчи с Наполи и Фейеноордом или не более 2 пакетов ЛЧ в том случае, если:

– посетили 3 встречи Премьер-лиги сезона-2017/18; – посетили 1 или 2 игры чемпионата и приобрели билет на поединок Шахтер – Заря.

3-й этап (30 августа – 2 сентября). При условии покупки билета на матч с Зарей болельщики смогут приобрести билеты на игры с Наполи и Фейеноордом или не более 2 пакетов ЛЧ.

4-й этап (с 3 сентября). Свободная продажа в случае наличия билетов и онлайн-продажа на поединок Шахтер – Наполи на официальном сайте команды.

Также в сезоне-2017/18 ФК Шахтер внедряет систему динамических цен (стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса).

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Суббота, 26.08.2017

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