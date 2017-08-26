Николаевский боксер в Майами нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона

Сегодня ночью николаевский средневес Сергей Деревянченко в Майами на арене Buffalo Run Casino нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона! Это второе фиаско багамца в 22 боях, а у нашего земляка, который еще не познал горечи поражений на профессиональном ринге, это одиннадцатая победа, в том числе девятая — нокаутом!

После стартовых раундов, в котором соперники присматривались друг к другу, Деревянченко стал полностью доминировать в ринге и благодаря более быстрой работе рук, выигрывал раунд за раундом.

Во второй половине боя Деревянченко несколько раз был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но Джонсон проявил невероятную стойкость.

В последнем, 12-м раунде, Деревянченко таки поймал багамца отличной комбинацией, которую завершил левым хуком в голову - Туреано рухнул на помост ринга, и рефери тут же дал отмашку о завершении боя.

А поединок-то был очень важным. На кону стоял звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), который в данный момент принадлежит Геннадию Головкину из Казахстана.