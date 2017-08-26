Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

26.08.17 20:33Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

В субботу, 26 августа, в Казахстане, городе Астана, на международном турнире по ММА николаевский спортсмен Юрий Проценко завоевал титул чемпиона мира по версии "Alash Pride".

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил президента Mix Fight Promotion Евгений Степанюк, передают Новости-N.

Мурод Хантураев по прозвищу «Азиатский Медведь» был лучшем в лиге, однако, наш боец смог одержать победу над сильным противником.

«Первый раунд Мурод наносит 4 серии руками и ногами и они достигают цели но уже на 3 минуте наш боец переводит соперника в партер где проводит удушающий прием и выигрывает Мурода ! Проценко становится чемпионом мира по ММА версии Alash Pride», - написал Степанюк.

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