Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в своей юбилейной 200-й гонке. Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии – двенадцатый этап чемпионата Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже пятой в сезоне и 58-й в карьере. Второе место досталось Себастьяну Феттелю из Феррари. Третьим финишировал пилот Ред Булла Даниэль Риккардо. Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам, Спа Гонка Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 44 круга Себастьян Феттель (Феррари) +2,358 Даниэль Риккардо (Ред Булл) +10,791 Кими Райкконен (Феррари) +14,471 Валттери Боттас (Мерседес) +16,456 Нико Хюлькенберг (Рено) +28,087 Ромен Грожан (Хаас) +31,553 Фелипе Масса (Уильямс) +36,649 Эстебан Окон (Форс-Индия) +38,154 Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +39,447 Ланс Стролл (Уильямс) +48,999 Даниил Квят (Торо Россо) +49,940 Джолион Палмер (Рено) +53,239 Стоффель Вандорн (Макларен) +57,078 Кевин Магнуссен (Хаас) +67,262 Маркус Эрикссон (Заубер) +69,711 Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг Сходы Фернандо Алонсо (Макларен) – силовая установка (26 круг) Паскаль Верляйн (Заубер) – мех. проблемы (2 круг) Макс Ферстаппен (Ред Булл) – силовая установка (8 круг) Отметим, что через неделю борьба продолжится на этапе в Италии. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама