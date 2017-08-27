Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

27.08.17 17:56Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в своей юбилейной 200-й гонке.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии – двенадцатый этап чемпионата Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже пятой в сезоне и 58-й в карьере.

Второе место досталось Себастьяну Феттелю из Феррари. Третьим финишировал пилот Ред Булла Даниэль Риккардо.

Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам, Спа

Гонка

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 44 круга
  2. Себастьян Феттель (Феррари) +2,358
  3. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +10,791
  4. Кими Райкконен (Феррари) +14,471
  5. Валттери Боттас (Мерседес) +16,456
  6. Нико Хюлькенберг (Рено) +28,087
  7. Ромен Грожан (Хаас) +31,553
  8. Фелипе Масса (Уильямс) +36,649
  9. Эстебан Окон (Форс-Индия) +38,154
  10. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +39,447
  11. Ланс Стролл (Уильямс) +48,999
  12. Даниил Квят (Торо Россо) +49,940
  13. Джолион Палмер (Рено) +53,239
  14. Стоффель Вандорн (Макларен) +57,078
  15. Кевин Магнуссен (Хаас) +67,262
  16. Маркус Эрикссон (Заубер) +69,711
  17. Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг

Сходы

Фернандо Алонсо (Макларен) – силовая установка (26 круг)

Паскаль Верляйн (Заубер) – мех. проблемы (2 круг)

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – силовая установка (8 круг)

Отметим, что через неделю борьба продолжится на этапе в Италии.

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