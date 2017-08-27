14.08.17 08:023240
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
|27.08.17 17:56
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Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в своей юбилейной 200-й гонке.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в своей юбилейной 200-й гонке.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии – двенадцатый этап чемпионата Формулы-1. Для британского гонщика эта победа стала уже пятой в сезоне и 58-й в карьере.
Второе место досталось Себастьяну Феттелю из Феррари. Третьим финишировал пилот Ред Булла Даниэль Риккардо.
Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам, Спа
Гонка
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 44 круга
- Себастьян Феттель (Феррари) +2,358
- Даниэль Риккардо (Ред Булл) +10,791
- Кими Райкконен (Феррари) +14,471
- Валттери Боттас (Мерседес) +16,456
- Нико Хюлькенберг (Рено) +28,087
- Ромен Грожан (Хаас) +31,553
- Фелипе Масса (Уильямс) +36,649
- Эстебан Окон (Форс-Индия) +38,154
- Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +39,447
- Ланс Стролл (Уильямс) +48,999
- Даниил Квят (Торо Россо) +49,940
- Джолион Палмер (Рено) +53,239
- Стоффель Вандорн (Макларен) +57,078
- Кевин Магнуссен (Хаас) +67,262
- Маркус Эрикссон (Заубер) +69,711
- Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг
Сходы
Фернандо Алонсо (Макларен) – силовая установка (26 круг)
Паскаль Верляйн (Заубер) – мех. проблемы (2 круг)
Макс Ферстаппен (Ред Булл) – силовая установка (8 круг)
Отметим, что через неделю борьба продолжится на этапе в Италии.