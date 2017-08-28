Трансляция боя Мейвезер – Макгрегор в кинотеатрах собрала 2,6 млн долларов

28.08.17 15:12Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Боксер нокаутировал бойца смешанных единоборств.

Сборы от трансляций боя американского боксера Флойда Мейвезера и ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в кинотеатрах составили $2,6 млн. Об этом сообщают американские СМИ, передает Сегодня.

В воскресенье Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

Поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мейвезер провел свой последний поединок в карьере.

Ранее Мейвезер сообщил, что бой с Макгрегором побил рекорд по доходу от платных трансляций (per-per-view), собрав более $80 млн. Предыдущий рекорд по проданным трансляциям был установлен на поединке Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,4 млн просмотров).

В послужном списке Мейвезера теперь 50 побед (27 – нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 – досрочно), три поражения.

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