Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд

28.08.17 17:11Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Украинский полузащитник продолжит карьеру в Германии.

Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией. Об этом информирует официальный сайт "шмелей".

Сообщается, что полузащитник подписал соглашение сроком на четыре года.

В новой команды украинец будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в основном составе наш футболист будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом, которые выступают на аналогичной позиции.

Андрей Ярмоленко выступал за киевское Динамо на протяжении последних девяти лет. За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем Кубка Украины и дважды – Суперкубка.

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