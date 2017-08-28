14.08.17 19:505080
Ярмоленко перешел в Боруссию Дортмунд
|28.08.17 17:11
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Украинский полузащитник продолжит карьеру в Германии.
Украинский полузащитник продолжит карьеру в Германии.
Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией. Об этом информирует официальный сайт "шмелей".
Сообщается, что полузащитник подписал соглашение сроком на четыре года.
В новой команды украинец будет выступать под девятым номером. Конкурировать за место в основном составе наш футболист будет с Кристианом Пулишичем и Максимилианом Филиппом, которые выступают на аналогичной позиции.
Андрей Ярмоленко выступал за киевское Динамо на протяжении последних девяти лет. За эти годы вингер трижды становился чемпионом Украины, дважды – обладателем Кубка Украины и дважды – Суперкубка.