Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Украинские гребцы с двумя медалями покинули чемпионат мира в Чехии.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в чешском городе Рачице украинские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета.

В гонке на дистанции 1000 метров среди каноэ-четверок наш квартет в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило завоевали бронзовую медаль.

Украинский байдарочник Олег Кухарик также стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров.