14.08.17 19:505080
Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
|28.08.17 17:57
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Украинские гребцы с двумя медалями покинули чемпионат мира в Чехии.
Украинские гребцы с двумя медалями покинули чемпионат мира в Чехии.
На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в чешском городе Рачице украинские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета.
В гонке на дистанции 1000 метров среди каноэ-четверок наш квартет в составе Дениса Коваленко, Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова и Эдуарда Шеметило завоевали бронзовую медаль.
Украинский байдарочник Олег Кухарик также стал бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 метров.