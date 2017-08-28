15.08.17 08:013300
Сборная Украины пришла второй в эстафете на Универсиаде-2017, но была дисквалифицирована
|28.08.17 21:00
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Наша команда слишком поздно внесла изменение в состав.
Наша команда слишком поздно внесла изменение в состав.
Женская сборная Украины заняла второе место в эстафете 4х400 на Всемирной Универсиаде в Тайбэе, но получили дисквалификацию из-за слишком позднего изменения состава команды, передает Сегодня.
Украинки показали лучший результат квалификации – 3:31,76, выступая в составе: Алена Колесниченко, Анастасия Брызгина, Ольга Бибик, Татьяна Мельник.
Однако перед стартом финального забега Колесниченко получила травму, из-за чего не могла выйти на дорожку. Тренерский штаб заменил ее Катериной Климюк, но слишком поздно заявил об изменении состава.
В результате, украинки финишировали вторыми – 3.31,56 после полячек +4,81, но их результат не был засчитан.
Судьи приняли решение дисквалифицировать украинскую команду по правилу 170.11 – поздняя заявка или изменение порядка или состава команды.
Украинская команда подала апелляцию на решение судей, но в официальном протоколе по-прежнему числится дисквалифицированной. До этого у Ольги Ляховой отобрали "золото" Универсиады.
У нашей команды остается 33 медали – 12 золотых, 10 серебряных и 11 – бронзовых. Украина занимает 6-е место в медальном зачете.