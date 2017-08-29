Андрей Шевченко попросил болельщиков прийти на матч с Турцией "немного раньше"

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины накануне поединков с Турцией и Исландией в отборе на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию на харьковском стадионе "Металлист", рассказав о подготовке к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира-2018 против Турции и Исландии, передает "Сегодня".

Все здоровы, все нормально. Сегодня приехали Ярмоленко и Ракицкий. Ярослав попросил выходной, связанный с личными вопросами. Вернулся и Андрей. Рад за него. Ребята находятся в хорошем настроении, впереди открытая тренировка.

Сформировали определенный микроцикл тренировок. Вчера, сегодня и завтра определим состояние игроков. Будут определенные нагрузки, завтра начнем проводить двухразовые тренировки. Будем смотреть на состояние игроков, которые не выступают.

-Вы довольно поздно объявили состав на эти два матча. Были сомнения?

-У меня на 95 процентов была четкая ясность состава. Единственное – ждали последних матчей. Это касалось позиции нападающего. Те, кого мы вызвали, не всегда получают игровую практику. Тем не менее, не вижу большой проблемы. Сейчас посмотрим их на тренировках. Под вопросом и позиция правого защитника. Но мы будем решать проблемы. Ярмоленко? Я рад за него. Прежде всего, это очень хорошо для украинского футбола. Еще один представитель будет играть в сильной команде. Будем надеяться, что он хорошо заявит о нашем футболе на международной арене.

Как идет подготовка к Турции?

-У нас есть достаточно информации. Для нас это не секрет. Сейчас можно подготовить любое видео. Наблюдатели ездили на просмотр игроков. Есть полная информация. Луческу сделал ставку на более опытных игроков. Даже вызвал игрока, который давно не играл, Турана. Видно, что будут определенные перестановки. Но пусть турки волнуются за их команду. Луческу хорошо знает наш футбол. С большим уважением к нему отношусь. Желаю ему удачи, но не в матче с Украиной.

-Как вам атмосфера в Харькове?

-Большое спасибо Харькову. Здесь всегда отличный прием. Единственное – не совсем хорошая погода сегодня. Хочу пригласить всех болельщиков. Прошу харьковчан прийти немного раньше, будет развлекательная программа, а затем можно будет насладиться футболом и поболеть за свою любимую команду. Прежде всего, мы играем для болельщиков. Нам очень важна их поддержка, – заявил Шевченко.