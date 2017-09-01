МФК "Николаев" проиграл "Ингульцу"

Вчера «Ингулец» взял непростые три очка в гостевом матче девятого тура Первой лиги против «Николаева».

Матч закончился со счетом 1:2, пишет Юа-Футбол. Матч подарил немного голевых моментов, а основные события развернулись после перерыва. Игра могла повернуться совсем в другую сторону, если бы Рогозинский в дебюте второго тайма с шести метров головой попал в створ.

Так же гости ответили на промах хавбека «муниципалов» голом. Локтионов откликнулся на передачу из глубины, выиграл забег у Момота и уже из пределов штрафной перебросил вратаря.

Перед окончанием основного времени соперники по разу отличились идентичными голами («ассисты» с правого фланга и удары от дальней штанги – прим.), но спасти ничью у «Николаева» особых предпосылок не было. В уикенд «Ингулец» встретится с «Колосом», а николаевцы поедут в гости к «Гелиосу».