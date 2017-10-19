"Заря" – "Герта": когда матч и где смотреть

После сенсационной победы над "Атлетиком" от луганчан ждут продолжения победной серии в матче с "Гертой" во Львове.

В четверг, 19 октября, луганская "Заря" проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы. В 20:00 во Львове команда Юрия Вернидуба сразится с немецкой "Гертой", пишет Сегодня.

После двух игр "Заря" занимает второе место в таблице группы J, имея в активе три очка. В предыдущем матче в ЛЕ луганчане сенсационно обыграли "Атлетик" из Бильбао на выезде (1:0). "Герта" пока идет на последнем месте с одним очком.

В таблице чемпионата Украины "Заря" пока идет за пределами первой шестерки, занимая седьмую позицию. В активе команды всего три победы в 12-ти матчах внутреннего чемпионата.

В свою очередь, "Герта" в таблице чемпионата Германии занимает и вовсе 13-е место. Команда из Берлина одержала две победы в восьми поединках Бундеслиги.

Аналитики букмекерских контор считают "Герту" фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей 2.15, на победу "Зари" 3.90, на ничью – 3.20.

Матч "Заря" – "Герта" в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также поединок можно будет посмотреть на спутниковых Cosmote Sport 8 и Матч!Футбол 3.

Официальный транслятор игры в интернете – oll.tv (в подписке).