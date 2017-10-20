На Николаевщине прошло спортивное мероприятие На Николаевщине в городе Южноукраинск прошло спортивное мероприятие «Осенние эстафеты» для детей с ограниченными физеческими возможностями. Дети весело и спользой провели время на мероприяти в отделении социальной реабилитации детей - инвалидов коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама