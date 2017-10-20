18.10.17 08:083060
На Николаевщине прошло спортивное мероприятие
|20.10.17 09:07
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На Николаевщине в городе Южноукраинск прошло спортивное мероприятие «Осенние эстафеты» для детей с ограниченными физеческими возможностями.
На Николаевщине в городе Южноукраинск прошло спортивное мероприятие «Осенние эстафеты» для детей с ограниченными физеческими возможностями.
Дети весело и спользой провели время на мероприяти в отделении социальной реабилитации детей - инвалидов коммунального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг).