Динамо не сумело обыграть Янг Бойз

20.10.17 10:16Сколько просмотров этой статьи248Сколько комментариев этой статьи0

Киевское Динамо сыграло дома вничью со швейцарским клубом.

Киевское Динамо не смогло в очередной раз в этой Лиге Европы добыть волевую победу, сумев лишь сравнять счет после проигранного первого тайма.

Динамо начало матч с Янг Бойз большим желанием и уже на первой минуте Мбокани вывели один-на-один с вратарем, однако нападающий послал мяч значительно мимо ворот.

Не сумев забить быстрый гол Динамо сбавило темп, чем начал пользоваться Янг Бойз, игроки которого пытались каждую атаку завершать ударом и это принесло плоды на 17-й минуте, когда Ассале получил передачу от Саного и мяч рикошетом от Кадара залетел в наши ворота.

Пропущенный гол активизировал хозяев – были хорошие моменты у Мораеса, Буяльского, Гонсалес проверил на прочность штангу. Созданные моменты перешли в качество на 34-й минуте: Буяльский разогнал атаку, обыгрался с Мораесом и отдал на Мбокани, которому оставалось подставить ногу и попасть в пустые ворота, пишет Корреспондент.

Что касается перспектив в Лиге Европы, то тут Динамо уверенно лидирует после трех туров с 7 набранными очками. У Янг Бойз – три балла в активе, у Скендербеу и у Партизана по два. Динамо — Янг Бойз 2:2

Голы: Мбокани, 34, Морозюк, 49 – Ассале, 17, 40.

Динамо: Коваль – Кендзера, Вида (Пантич, 80), Кадар, Пиварич – Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 62), Буяльский, Гонсалес – Мораес – Мбокани (Беседин, 90+2).

Янг Бойз: фон Бальмос — Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба — Фасснахт, Саного, Соу (Эбишер, 76), Сулеймани — Нгамалеу (Шик, 85), Ассале (Нсаме, 90).

Предупреждения: Фасснахт, Мбабу, Саного.

Удаление: Саного, 82 (вторая желтая карточка).

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