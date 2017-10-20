Как развивался спорт в Николаеве

В четверг, 19 октября, в мэрии состоялся публичный отчет вице-мэра Евгения Шевченко и начальников управлений горсовета социально-культурной сферы о своей работе в 2017 году.

Начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Олег Машкин рассказал о состоянии и развитии спортивной сферы Николаева. — На данный момент управление провело 210 соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 120 учебно-тренировочных сборов, в которых приняли участие более 12,5 тысяч гостей, — рассказал Олег Машкин, отметив, что в Николаеве также проводились спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам и выдающимся личностям.

В целом в 2017 году воспитанники спортивных школ завоевали 285 «золотых», 200 «серебряных» 154 «бронзовых» медалей на чемпионатах Украины по различным видам спорта. А на международных и всеукраинских соревнованиях они 35 раз становились первыми, 32 раза – вторыми и 20 раз – третьими. — Управление по вопросам физической культуры и спорта за 9,5 месяцев 2017 года выполнило бюджет по общему фонду на 89 %.

Расходы на заработную плату с начислениями запланированы в сумме 38,5 млн. грн., использовано 35,1 млн. грн. Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы в сумме 4,1 млн. грн., использовано 3,2 млн. грн. Другие расходы запланированы в сумме 23,3 млн. грн., использовано 20,6 млн. грн. Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий запланированы в сумме 5 млн. грн., использовано 4,5 млн. грн.

Расходы на финансовую поддержку спортивных школ запланированы в сумме 6,1 млн. грн., использовано 5,7 млн. грн., — отметил Олег Машкин. Кроме того, в 2017 году за счет средств городского бюджета 27 талантливым спортсменам Николаева ежемесячно выплачивали стипендии на общую сумму 356 тыс. грн. Что касается специального фонда бюджета, то там было запланировано 54,9 млн. грн., израсходовано было 25,2 млн. грн. — Для укрепления материально-технической базы, приобретение оборудования и инвентаря было запланировано 3,4 млн. грн., израсходовано 2,9 млн. грн.

Для поддержания в должном состоянии учреждений физической культуры и спорта и проведения капитальных ремонтов запланировано 34,3 млн. грн., использовано 14,3 млн. грн., что составляет более 41,7 проценто, — добавил начальнику правления по вопросам физической культуры и спорта, пишут Николаевские Известия.