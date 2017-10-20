48-летний боксер Олег Маскаев грозится вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу ведет переговоры о возвращении на ринг в конце этого года или начале следующего.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев ведет переговоры о своем возвращении на ринг. 48-летний россиянин планирует провести бой зимой, передает Сегодня.

"Я тренируюсь и готов в любой момент начать целенаправленную подготовку. Переговоры есть, и в ближайшее время я переговорю по поводу боя. Хотел бы провести бой зимой, может быть, в начале следующего года", – сказал Маскаев.

В марте этого года Маскаев уже говорил, что намерен вернуться в ринг, но весной его бой не состоялся.

Маскаев владел чемпионским поясом WBC с 2006 по 2008 год. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2013 года, победив британца Дэнни Уильямса по очкам. В общей сложности на счету россиянина на профессиональном ринге 46 боев (39 побед, 28 из них – нокаутом, и 7 поражений).

Маскаев несколько раз вызывал на бой Виталия Кличко, однако украинский чемпион каждый раз говорил, что бой с "пенсионером" без пояса ему неинтересен. В 2007 году Кличко-старший назвал Маскаева "лжецом".