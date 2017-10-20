Двукратная чемпионка мира среди юниоров будет выступать за сборную Украины по биатлону

20.10.17 17:34Сколько просмотров этой статьи259Сколько комментариев этой статьи0

Дарья Блашко получила паспорт гражданки Украины и ждет разрешения от белорусской федерации.

21-летняя белорусская биатлонистка Дарья Блашко получила украинский паспорт, сообщил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью "UA: Биатлон".

Глава украинского биатлона отметил, что наша сторона пока не получила разрешения от Беларуси, но он все же надеется, что Блашко сможет выступать на этапах Кубка мира.

"Блашко наконец получила украинский паспорт и поедет на последний предсезонный сбор с украинской командой. Но еще ждем официального ответа белорусской федерации, я у них был на прошлой неделе, обсуждали этот вопрос.

У меня есть надежда, что она сможет выступать за нас уже в этом сезоне. Не забывайте, что в Беларуси и президент любит и поддерживает биатлон, поэтому не так все с этим разрешением. Однако, надеюсь, что Блашко сможет выступить на этапах Кубка мира ", – отметил Брынзак.

Блашко - двукратная чемпионка мира среди юниоров и обладательница юниорского кубка IBU.

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