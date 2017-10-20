"Динамо" и "Шахтер" получили солидное пополнение накануне "классико"

"Горняки" смогут рассчитывать на Дентиньо, а киевлян усилит Хачериди.

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжают подготовку к третьему "украинскому классико" в сезоне. Команды встретятся в рамках 13-го тура чемпионата Украины, передает Сегодня.ua

Сегодня "горняки" провели тренировку на загородной базе "Святошин". Атмосфера в команде отличная. К встрече с "Динамо" команда подходит, имея преимущество над конкурентом в семь очков. К тому же позитивных эмоций "оранжево-черным" добавляет недавняя победа в Лиге чемпионов над голландским "Фейеноордом" (2:1), сообщает официальный сайт клуба.

За исключением травмированных Сергея Кривцова и Максима Малышева, к украинскому классико готовятся все футболисты, в том числе и Дентиньо, пропустивший два предыдущих матча.

Также хорошие новости поступили из лазарета "Динамо". Клубный сайт сообщает, что в общую группу вернулся защитник Евгений Хачериди, получивший повреждение в матчах за сборную Украины.

Поединок состоится 22 октября в Киеве в НСК "Олимпийский". Начало матча – в 19:30. Наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию матча.