Определилась тройка претендентов на звание лучшего молодого футболиста Европы

21.10.17 14:36Сколько просмотров этой статьи235Сколько комментариев этой статьи0

Приз Golden Boy вручается с 2003 года итальянским изданием Tuttosport.

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, бразильский форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус, французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле формируют шорт-лист из трех претендентов на награду Golden Boy-2017, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает goal.com.

Победитель премии будет назван 23 октября.

Отметим, что по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Мбаппе установил рекорд среди бомбардиров-тинейджеров, улучшив достижение Патрика Клюйверта. В сентябре были объявлены имена 24 игроков, вошедших в окончательный список претендентов на Golden Boy-2017.

Премия Golden Boy была учреждена в 2003 году итальянским изданием Tuttosport и ежегодно вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высших дивизионах национальных чемпионатов Европы. В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, выступавший в прошлом году за мюнхенскую "Баварию".

В прошлом году лучшим молодым футболистом Европы был признан португалец Ренату Саншеш.

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