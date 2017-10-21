Баскетболистки «Николаев-СДЮСШОР-4» одержали первую победу в высшей лиге Набирает ход чемпионат Украины по баскетболу в высшей лиге среди женских команд. «Николаев-СДЮСШОР-4» в спортшколе «Надежда» cегодня обыграл харьковский "Инваспорт". Завтра эти команды сыграют в 11.00, пишет Николаевские новости. 21 октября. «Николаев-СДЮСШОР-4» (Николаев) - «Инваспорт» (Харьков) - 62:58 (20:14, 7:10, 8:16, 27:18). «Николаев-СДЮСШОР-4»: Коринная - 28, Чечеткина - 18, Завдовеева - 11, Шумакова - 3, Трегубова - 2. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама