"Барселона" и "Реал" сыграют с аутсайдерами и другие матчи 9 тура чемпионата Испании

21.10.17 17:39Сколько просмотров этой статьи237Сколько комментариев этой статьи0

Расписание и результаты 9 тура Примеры, турнирная таблица

В субботу стартует 9-й тура чемпионата Испании. Идущая на втором месте "Валенсия" померяется силами с бывшей командой Евгения Коноплянки "Севильей", сообщает Сегодня

Позже лидер турнирной таблицы "Барселона" примет на своем стадионе главного аутсайдера Примеры "Малагу". В прошлом сезоне каталонцы впервые в сезоне потеряли очки.

В воскресенье свои матчи отчетного тура проведут мадридские гранды – "Атлетико" отправится на выезд к "Сельте", а "Реал" дома сыграет с "Эйбаром". Лидер мадридцев Криштиану Роналду только в прошлом туре открыл счет голам в текущем чемпионате.

Соперник "Зари" по Лиге Европы "Атлетик" сыграет с шестой командой чемпионата "Леганесом". Пока дела в еврокубках у клуба из Бильбао идут не лучшим образом.

Суббота, 21 октября 14:00 "Леванте" – "Хетафе" – 1:1 17:15 "Бетис" – "Алавес" – Футбол-1, Oll.tv 19:30 "Валенсия" – "Севилья" – Футбол-1, Oll.tv 21:45 "Барселона" – "Малага" – Футбол-1, Oll.tv

Воскресенье, 22 октября 13:00 "Вильярреал" – "Лас-Пальмас" – Футбол-2, Oll.tv 17:15 "Сельта" – "Атлетико" – Oll.tv 19:30 "Леганес" – "Атлетик" – Футбол-1, Oll.tv 21:45 "Реал" – "Эйбар" – Футбол-2, Oll.tv

Понедельник 23 октября 21:00 "Реал Сосьедад" – "Эспаньол" – Oll.tv 22:00 "Депортиво" – "Жирона" – Футбол-2, Oll.tv

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