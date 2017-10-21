"Барселона" предложила Лионелю Месси пожизненный контракт

Действующее согласение аргентинца с клубом рассчитано до июня 2021 года.

"Барселона" предложила аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт до конца карьеры, заявил генеральный директор испанского клуба Оскара Грау, пишет Сегодня.

Ранее сообщалось, что 30-летний Месси продлил контракт с "Барселоной" до 30 июня 2021 года.

"Месси подписал четырехлетнее соглашение в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея заключается в том, чтобы Лео, который находился здесь с тех пор, как он был маленьким, остался здесь на всю жизнь, потому что он икона клуба. После его игровой карьеры мы хотим, чтобы он продолжал быть связанным с клубом", – цитирует Грау ESPN.

Месси в составе "Барселоны" восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом мира.