"Барселона" предложила Лионелю Месси пожизненный контракт

21.10.17 19:17Сколько просмотров этой статьи235Сколько комментариев этой статьи0

Действующее согласение аргентинца с клубом рассчитано до июня 2021 года.

"Барселона" предложила аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт до конца карьеры, заявил генеральный директор испанского клуба Оскара Грау, пишет Сегодня.

Ранее сообщалось, что 30-летний Месси продлил контракт с "Барселоной" до 30 июня 2021 года.

"Месси подписал четырехлетнее соглашение в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея заключается в том, чтобы Лео, который находился здесь с тех пор, как он был маленьким, остался здесь на всю жизнь, потому что он икона клуба. После его игровой карьеры мы хотим, чтобы он продолжал быть связанным с клубом", – цитирует Грау ESPN.

Месси в составе "Барселоны" восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом мира.

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