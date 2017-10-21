Украинская биатлонистка хочет выступать за сборную Словакии

Яна Пустовалова намерена сменить спортивное гражданство.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что украинская биатлонистка Яна Пустовалова выразила желание перейти в сборную Словакии.

"Она поступила в университет в Словакии, поэтому и захотела перейти. Это абсолютно нормальная ситуация – не будешь же силой заставлять бегать. Пусть выступает", – заявил Брынзак в эфире телеканала "UA: Перший".

В сезоне-2016/17 22-летняя Яна Пустовалова выступала на Кубке IBU, где лучшим ее результатом стало 40-е место в спринте на этапе в австрийском Обертиллиахе.

Вчера стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров будет выступать за сборную Украины по биатлону. Дарья Блашко уже получила паспорт гражданки Украины и ждет разрешения от белорусской федерации. Если белорусы не дадут разрешения, что Блашко должна будет отсидеть карантин.