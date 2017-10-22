Болельщики увидели двух Лионелей Месси в матче "Барселона" – "Малага"

22.10.17 14:21Сколько просмотров этой статьи222Сколько комментариев этой статьи0

Знаменитый двойник аргентинцы побывал на "Камп Ноу".

На матче "Барселона" – "Малага" в девятом туре чемпионата Испании можно было увидеть двух Лионелей Месси. Один играл на поле, второй, внешне неотличимый, сидел на трибунах "Камп Ноу" и фоткался с болельщиками, сообщает Сегодня.

Двойника Месси зовут Реза Парастеш. Иранец стал известен в начале 2017 года, когда по настоянию отца отправил фото на один из местных спортивных сайтов. В мае Реза был задержан полицией, поскольку из-за обилия желающих сфотографироваться с ним на автомобильной дороге образовался трафик.

Двойнику Месси даже удалось попасть в один кадр с самим Лионелем, одна неизвестно пообщались ли они после матча.

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