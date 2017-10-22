18.10.17 08:083060
Аутсайдеры чемпионата Украины сыграли вничью
|22.10.17 17:19
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"Сталь" и "Черноморец" обменялись голами во втором тайме.
"Сталь" и "Черноморец" обменялись голами во втором тайме.
В Киеве на "Оболонь Арене" состоялся матч 13 тура чемпионата Украины по футболу. Каменская "Сталь" принимала одесский "Черноморец". Обе команды находятся на самом дне Премьер-лиги, поэтому каждое очко на вес золота, пишет Сегодня.
Поединок завершился результативной ничьей – 1:1. После безголевого первого тайма, команды обменялись мячами в начале второй половины игры.
Гости первыми открыли счет. На 52-й минуте Алассан шикарнейшим пасом со своей половины поля нашел Хобленко, тот протащил мяч в штрафную и выкатил Васину, который поразил пустые ворота.
Отыгралась "Сталь" через десять минут. На Кузыке сфолили в штрафной и рефери назначил пенальти. Малакян с "точки" мощно пробил в угол.
Мог Малакян оформить дубль в матче, но "моряков" спасла штанга.