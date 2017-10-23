Советы тренера: как следить за пульсом во время занятий спортом

Очень важно следить за своим пульсом и самочувствием во время тренировки, а если вы "новичок" – то это главное на первом этапе.

Фитнес-тренер Людмила Миняйло занимается с Соломией Витвицкой, Джамалой, Иваном Дорном, Аней Добрыдневой и Василисой Фроловой. Уж она точно знает, как эффективно подходить к процессу тренировки. Читайте ее советы:

Сейчас очень много различных фитнес – гаджетов (фитнес – трекеры, умные часы, пульсометры) Самый простой способ это подружится с одним из таких гаджетов, который всегда сможет оценить степень получаемой нагрузки, пишет Сегодня.

Но можно провести самостоятельно подсчет ударов на сонной артерии или запястье. Именно в этих местах пульс ощущается наилучшим образом. Определяется количество ударов за 15 секунд и показатель умножается на 4. Стоит учесть, что такой способ не является абсолютно точным.

Существует формула для вычисления нижнего и верхнего пульса для тренировок. Для определения нижней границы необходимо от 200 отнять ваш возраст (например 20) и умножить на 0.6 получаем 120 ударов в минуту – ниже этого пульса тренироваться не стоит, так ка эффект будет минимальный.

Верхняя граница считается также, только коэффициент увеличивается до 0,8, таким образом, получаем максимальный допустимый пульс на тренировке – 160. Выше верхней границы также заходить не стоит, так как это увеличивает нагрузку на сердце. Для того, чтобы тренировка была эффективной, пульс должен находится между нижней и верхней границей.