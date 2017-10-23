Андрей Шевченко: "Мы не попали на чемпионат мира, но многое делаем правильно"

Наставник сборной Украины рассказал о структуре игры и реализации.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял ответственность за невыход команды на чемпионат мира-2018 на себя, однако отметил, что его штабу удалось привить сборной качественную модель игры, передает Сегодня.

В отборочной группе I сборная Украины заняла третье место, пропустив вперед Исландию и Хорватию и не пробилась даже в стыковые матчи.

"Да, мы не попали на чемпионат мира и вся ответственность за этот результат лежит на мне. Но все-таки мы до последнего шага всерьез боролись за выход из группы, а значит многое делаем правильно", – сказал Шевченко.

При этом тренер сине-желтых особо выделил, что команда изменила игровую модель и по многим показателям находится на лидирующих позициях, однако важным минусом в ее игре является нереализация голевых моментов, которая во многом и сказалась на итоговом результате.

"Хотелось бы поговорить о структуре игры. У меня есть данные, которые говорят о том, что мы занимаем первое место по созданным моментам и ударам, но практически последнее место – по реализации. То есть мы создаем моменты, но их не реализуем", – заявил тренер.