Украинка выиграла чемпионат Европы по шахматам

Украинка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по быстрым шахматам. Она завоевала золотые медали первенства, которое прошло в княжестве Монако.

Наша соотечественница не проиграла ни одну партию на турнире, набрав в 11 встречах 9 очков. Второе место заняла россиянка Екатерина Лагно (8.5. балла).

Кроме Музычук в соревновании принимали участие еще три украинские шахматистки. Их результат: Инна Гапоненко (14-е место), Анастасия Кольба (28-е место) и Евгения Долуханова (41-е место).

Напомним, что в марте этого года Анна Музычук стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам, который завершился в столице Ирана Тегеране, пишет Обозреватель.