18.10.17 08:083060
Проведение матча Украина – Словакия во Львове под угрозой
|23.10.17 20:58
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Матч Украина – Словакия, вероятно, пройдет не во Львове, сообщает «Спортивка».
Матч Украина – Словакия, вероятно, пройдет не во Львове, сообщает «Спортивка».
ФФУ рассматривала Львов для проведения матча, но не учла, что для ФИФА и УЕФА ноябрьское окно попадает в цикл, на который продолжается дисквалификация «Арены-Львов».
Ранее сообщалось, что ФФУ также рассматривает Киев и Одессу для проведения матча.
Матч Украина – Словакия состоится 10 ноября, сообщает ukrainefootball.