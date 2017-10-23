Проведение матча Украина – Словакия во Львове под угрозой

Матч Украина – Словакия, вероятно, пройдет не во Львове, сообщает «Спортивка».

ФФУ рассматривала Львов для проведения матча, но не учла, что для ФИФА и УЕФА ноябрьское окно попадает в цикл, на который продолжается дисквалификация «Арены-Львов».

Ранее сообщалось, что ФФУ также рассматривает Киев и Одессу для проведения матча.

Матч Украина – Словакия состоится 10 ноября, сообщает ukrainefootball.