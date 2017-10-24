Стало відомо ім'я "тренера року" за версією ФІФА Тренер "Реалу" Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером 2017 року ФІФА. Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Squawka. У минулому сезоні французький фахівець разом з мадридцями виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів, а також завоював Суперкубок Іспанії і Суперкубок УЄФА-2017. Нагадаємо, форвард "Арсеналу" отримав приз за найкращий гол 2017 року. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама