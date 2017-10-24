18.10.17 08:083060
Стало відомо ім'я "тренера року" за версією ФІФА
|24.10.17 08:09
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Тренер "Реалу" Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером 2017 року ФІФА.
Тренер "Реалу" Зінедін Зідан визнаний найкращим тренером 2017 року ФІФА.
Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Squawka.
У минулому сезоні французький фахівець разом з мадридцями виграв чемпіонат Іспанії і Лігу чемпіонів, а також завоював Суперкубок Іспанії і Суперкубок УЄФА-2017.
Нагадаємо, форвард "Арсеналу" отримав приз за найкращий гол 2017 року.