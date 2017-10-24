18.10.17 08:083060
Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира
|24.10.17 08:56
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Украинская теннисистка неудачно начала Итоговый турнир WTA.
Украинская теннисистка неудачно начала Итоговый турнир WTA.
Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки в своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.
Наша теннисистка смогла выиграть лишь два стартовых гейма, после чего уступила в пяти кряду, не сделав при этом ни единого брейка. Матч продолжался всего 59 минут.
Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) 2:6, 0:6
В следующем поединке украинка сыграет против первой ракетки рейтинга WTA Симоны Халеп, которая, в свою очередь, на старте турнира обыграла Каролин Гарсию.
Отметим, что на нашем сайте доступно расписание матчей женского теннисного турнира BNP Paribas WTA Finals Singapore, сообщает Корреспондент.