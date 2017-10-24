Свитолина потерпела разгромное поражение на старте Итогового турнира

24.10.17 08:56Сколько просмотров этой статьи173Сколько комментариев этой статьи0

Украинская теннисистка неудачно начала Итоговый турнир WTA.

Элина Свитолина уступила Каролин Возняцки в своем дебютном матче на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

Наша теннисистка смогла выиграть лишь два стартовых гейма, после чего уступила в пяти кряду, не сделав при этом ни единого брейка. Матч продолжался всего 59 минут.

Элина Свитолина (Украина, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) 2:6, 0:6

В следующем поединке украинка сыграет против первой ракетки рейтинга WTA Симоны Халеп, которая, в свою очередь, на старте турнира обыграла Каролин Гарсию.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание матчей женского теннисного турнира BNP Paribas WTA Finals Singapore, сообщает Корреспондент.

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