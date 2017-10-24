18.10.17 08:083060
Буффон расплакался после получения награды лучшего голкипера года
|24.10.17 09:13
|172
|0
Итальянский голкипер по итогам года оказался лучшим стражем ворот.
Итальянский голкипер по итогам года оказался лучшим стражем ворот.
Легендарный голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем 2017 года по версии ФИФА, передает Сегодня.
Итальянец получил премию FIFA's Best во время торжественной церемонии в Лондоне. Во время вручения 39-летний спортсмен даже пустил слезу.
Вместе со "старой синьорой" Буффон в прошлом сезоне выиграл чемпионат Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, однако главный турнир Европы пока ему так и не покорился.
Буффон в голосовании на награду обошел Кейлора Наваса ("Реал") и Мануэля Нойера ("Бавария").