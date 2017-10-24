Лучшим футболистом года по версии ФИФА во второй раз подряд признан Криштиану Роналду

Приз португальцу вручил легендарный Диего Марадона.

В Лондоне во время торжественной церемонии награждения FIFA's Best был награжден лучший футболист 2017 года, сообщает Сегодня.

Им стал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Португалец получил награду во второй раз подряд.

Роналду помог "Реалу" во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также вернуть звание чемпионов Испании. Приз Криштиану вручил знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Отметим, что лидер "Реала" обошел в голосовании игрока "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "ПСЖ" Неймара.