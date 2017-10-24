Лучшим футболистом года по версии ФИФА во второй раз подряд признан Криштиану Роналду

24.10.17 11:11Сколько просмотров этой статьи174Сколько комментариев этой статьи0

Приз португальцу вручил легендарный Диего Марадона.

В Лондоне во время торжественной церемонии награждения FIFA's Best был награжден лучший футболист 2017 года, сообщает Сегодня.

Им стал нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Португалец получил награду во второй раз подряд.

Роналду помог "Реалу" во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также вернуть звание чемпионов Испании. Приз Криштиану вручил знаменитый аргентинец Диего Марадона.

Отметим, что лидер "Реала" обошел в голосовании игрока "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "ПСЖ" Неймара.

Похожие новости

24.10.17 09:13Буффон расплакался после получения награды лучшего голкипера года

14.10.17 20:43Криштиану Роналду забил первый гол в Примере и принес победу "Реалу"

12.10.17 20:36Зидан может побить рекорд "Барселоны" времен Гвардиолы

26.09.17 20:02Роналду готовится к юбилейному матчу за "Реал"

14.08.17 20:28Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама