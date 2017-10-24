В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2018

Огонь 1 ноября прибудет в Южную Корею.

В Греции на стадионе Олимпик зажгли олимпийский огонь XXXIII Зимних Олимпийских игр. Об этом во вторник, 24 октября, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Так, первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан. Затем огонь был передан бывшему футболисту Манчестер Юнайтед, бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейскому футболисту Цзы Суну.

Огонь будет путешествовать по Греции неделю, после чего 1 ноября он прибудет в Южную Корею. Там и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня. Огонь пронесут через 17 городов и провинций Республики, а поучаствуют в марафоне 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км.

Сообщается, что 9 февраля олимпийский огонь будет зажжен в Пхенчхане во церемонии время открытия Игр-2018. До 25 февраля пламя будет гореть на главной арене Олимпиады, пишет Корреспондент.