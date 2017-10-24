Скандал в матче "Динамо" – "Шахтер" Украинские футбольные арбитры боятся принимать решения не в пользу донецкого "Шахтера" из-за боязни лишиться возможности работать на международных матчах. акое мнение выразил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов, комментируя скандал в недавней встрече "горняков" с "Динамо". По мнению журналиста, судья игры Виталий Романов, не поставив пенальти в ворота команды Паулу Фонсеки, лишь подтвердил это тенденцию, пишет Обозреватель. "Вопрос в непрекращающейся тенденции подсуживания "Шахтеру". Вспомните, например, как в матче со "Сталью" Тайсон ударил соперника по лицу, а Срна – Кузыка ниже пояса. И что, их покарали? Мне кажется, что наши судьи очень боятся принять решение не в пользу "Шахтера", поскольку в этом случае можно еще лет пять или вообще не работать на международных матчах", – написал Шахов на своей странице в Facebook. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама