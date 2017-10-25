"Пою только в душе и в машине", - поделилась откровениями в интервью николаевская саблистка Ольга Харлан

Николаевская знаменитость – олимпийская чемпионка Ольга Харлан – стала гостьей нового спортивного шоу «Роздягалка» на UA:Перший.

Здесь Ольга Харлан сбрасывает спортивную форму и открывает ведущей Дарье Кузнецовой то, о чем не принято говорить. О пиве, любимых песнях, «утиной попке» и, конечно, о том, сколько зарабатывают фехтовальщики, передает Inshe.tv

Ольга рассказала о своих талисманах, почему фехтовальщики кричат, когда фехтуют, о творческой злости и о том, чего ей хочется в жизни.

И рассказала очень искренне.