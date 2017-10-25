Прогноз на матч "Шахтер" – "Фейеноорд" от Роберто Моралеса

Футбольный эксперт считает, что в Харькове будет результативная игра, в которой победит украинский клуб.

Комментатор и ведущий ТК "Футбол" Роберто Моралес поделился своим мнением о предстоящем в Харькове матче Лиги чемпионов "Шахтер" – "Фейеноорд", сообщает Сегодня.

-Я думаю, что у "Фейеноорда" остался только вариант играть агрессивно. У команды есть свои турнирные задания. Самое главное – у них проблемы с защитой. Они со старта сезона, а теперь еще больше. Из трех центральных защитников у них еще ни один не играл. Ван дер Хейден, Боттегин, ван Бек... Это большая проблема, они все это прекрасно понимают, поэтому им надо рисковать. Есть такой человеческий фактор, как разочарование. Разочарование поражением в первом матче, разочарование от поражения от "Аякса". Это очень болезненный удар для "Фейеноорда". И то, что команда будет играть агрессивно в Харькове, я практически не сомневаюсь. Не думаю, что особенно против этого выступает Фонсека. Он, как по мне, более склонен к контратакующей игре.

-Будет ли на "Шахтер" давить тот факт, что в случае победы над "Фейеноордом" команда оформит участие в евровесне?

-Я не думаю, что это настолько критично. Фактически, участие в еврокубках весной "Шахтеру" гарантирует и ничья. А если победа – так и вовсе можно помечтать о плей-офф Лиги чемпионов. И "Ман Сити", и "Наполи" – команды экстра-класса. Очевидно, более мощные команды. Когда у тебя есть очки, то это еще больший психологический комфорт. Я не думаю, что большое давление будет на "Шахтер". Они и так понимают, что находятся в хорошей позиции сейчас. Поэтому я не ожидаю какого-то мандража.

-Какой итоговый счет вы прогнозируете на этот матч?

-Думаю, это еще одна победа "Шахтера", но с голами с обеих сторон. "Фейеноорд" все равно создает моменты, с тем же "Аяксом". Вместе с тем, что они глобально меньше били по воротам, не реализовали пенальти при счете 0:1. Шансы они создают, даже несмотря на те проблемы, которые есть с защитой, просто футболисты в полузащите и в атаке сильнее у "Фейеноорда", чем защитники. Конечно, свои козыри команда будет разыгрывать. Думаю, будет результативная игра. Кадровая ситуация лучше у "Шахтера", несмотря на проблемы с центральными защитниками. Но как по мне, у "Фейеноорда" большие проблемы, чем у "Шахтера".

Поединок состоится в Харькове в среду, 1 ноября, на стадионе "Металлист". Начало матча – в 21:00. "Горняки" рекордными темпами распродают билеты на поединок еврокубка. Уже продано более 10 тысяч тикетов.