Элина Свитолина потерпела второе поражение подряд на Итоговом чемпионате теннисисток

Лучшая украинская теннисистка проиграла француженке Каролин Гарсие.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№4 в мире) в своем втором поединке на Итоговом чемпионате теннисисток в Сингапуре проиграла восьмой ракетке мира француженке Каролин Гарсие.

Украинка выиграла первый сет на тай-брейке, а во втором уступила 3:6. В решающей партии Свитолина вела со счетом 5:3, но не смогла довести матч до победы, проиграв следующие четыре гейма и весь матч. Итог – 7:6, 3:6, 5:7.

27 октября в третьем туре Свитолина сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп, а Гарсия сразится с Каролин Возняцки, которая на турнире выиграла оба стартовых матча и гарантировала себе место в полуфинале.

Таким образом, у Свитолиной остаются очень небольшие теоретические шансы на попадание в полуфинал: в случае победы Элины над Халеп и поражения Гарсии от Возняцки сразу у трех теннисисток будет по одному очку. Тогда все будет зависеть от количества выигранных и проигранных сетов и геймов.