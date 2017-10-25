Десна пробилась в 1/4 Кубка України

Десна перемогла Прикарпаття (0:2) у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України зустрілись представники Першої та Другої ліги. Десна виправдала статус команди з вищого дивізіону і вже на 14-ій хвилині вийшла вперед. Гол забив новачок комади – Денис Олійник. Вже за 10 хвилин Десна подвоїла свою перевагу над Прикарпаттям, гол забив Олександр Волков, пише Футбол24.

У другому таймі Прикарпаття не змогло вчинити опір Десні, матч закінчився перемогою підопічних Рябоконя з рахунком 0:2.

Кубок України, 1/8 фіналу

Прикарпаття – Десна – 0:2

Голи: Олійник, 14, Волков, 24