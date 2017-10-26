Стали известны все участники четверти финала Кубка Украины

Определились все восемь команд, которые продолжают борьбу за Кубок Украины.

Все матчи 1/8 финала турнира проходили в один день, а наиболее зрелищным стал поединок между Зарей и Шахтером, в котором команда Паулу Фонсеки лишь во втором дополнительном тайме добыла победу 4:3.

Еще один фаворит турнира, Динамо, в дополнительное время дожало Александрию 3:2 и продолжил путь к трофею.

Среди представителей Премьер-Лиги Украины дальше прошел Верес, который обыграл Арсенал-Киев 1:0, а также Ворскла, одолевшая Олимпик 2:0. Наиболее крупной стала победа Мариуполя над Таврией со счетом 5:0.

Первую лигу в 1/4 финала будет представлять только Десна, которая оказалась сильнее Прикарпатья 2:0.

Но и за Вторую лигу осталось кому постоять. Днепр-1 в серии пенальти выбил Черноморец, а ФК Львов аналогично в серии пенальти прошел Сталь, пишет sportarenа.

В итоге в 1/4 финала Кубка Украины 5 представителей Премьер-Лиги (Динамо, Шахтер, Мариуполь, Ворскла и Верес), один участник Первой лиги (Десна) и две команды из Второй лиги (ФК Львов и Днепр-1).