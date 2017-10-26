Шахтер спасся от вылета из Кубка Украины

26.10.17 08:26Сколько просмотров этой статьи166Сколько комментариев этой статьи0

"Горняки" добыли волевую победу над луганской Зарей в 1/8 финала Кубка Украины.

Шахтер пробился в четвертьфинал Кубка Украины, передает КорреспонденТ.net

В матче 1/8 финала подопечные Паулу Фонсеки встречались с Зарей и, сенсационно для всех, уступали со счетом 0:2 до 73 минуты поединка. Отличились в составе луганской клуба Максим Лунев и Андрей Гордиенко.

Однако "горняки" сумели прийти в себя и вытащить столь тяжелый поединок. Сперва Факундо Феррейра откликнулся на передачу Исмаили, а после все тот же аргентинец замкнул головой подачу с угла поля уже в компенсированное арбитром время.

Пропустив третий мяч от Виктора Коваленко в экстратайме, команда Юрия Вернидуба, казалось, совсем поникла, но атака на 105 минуте завершилась забитым мячом Игоря Харатина, тем самым принесла настоящий праздник футбола в Запорожье.

Исход встречи решил нелепый рикошет после удара Густаво Бланко-Лещука.

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