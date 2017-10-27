В Николаеве определены лучшие бадминтонисты-юниоры

27.10.17 09:58Сколько просмотров этой статьи140Сколько комментариев этой статьи0

И среди них есть николаевцы.

Об этом сообщили в Федерации бадминтона Украины.

В нашем городе с 18 по 21 октября прошёл Чемпионат Украины среди юниоров 2001 года рождения.

Звание чемпионов Украины завоевали: в одиночных категориях Евгений Кобзарь и Валерия Рудакова (Харьков, Харьков), мужская пара Владимир Рожков – Данило Шевченко (Николаев, Днепр), женская пара Арина Марущак – Дарья Пойда (Одесса, Николаев) и смешанная пара Богдан Деремешко – Дарья Пойда (Николаев), пишет «Інше ТВ».

Похожие новости

20.10.17 10:43Как развивался спорт в Николаеве

24.06.17 12:46Николаевский фристайл ждет вторая жизнь (видеоинтервью)

21.06.17 19:42Николаевский спринтер Андрей Василевский стал чемпионом Украины среди юношей

28.03.17 14:17У николаевских прыгунов в воду пять медалей на чемпионате Украины среди юниоров

21.01.17 14:33Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 проиграли харьковскому «Инваспорту»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама