В Николаеве определены лучшие бадминтонисты-юниоры И среди них есть николаевцы. Об этом сообщили в Федерации бадминтона Украины. В нашем городе с 18 по 21 октября прошёл Чемпионат Украины среди юниоров 2001 года рождения. Звание чемпионов Украины завоевали: в одиночных категориях Евгений Кобзарь и Валерия Рудакова (Харьков, Харьков), мужская пара Владимир Рожков – Данило Шевченко (Николаев, Днепр), женская пара Арина Марущак – Дарья Пойда (Одесса, Николаев) и смешанная пара Богдан Деремешко – Дарья Пойда (Николаев), пишет «Інше ТВ». Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама