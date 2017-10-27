18.10.17 08:083060
В Николаеве определены лучшие бадминтонисты-юниоры
|27.10.17 09:58
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И среди них есть николаевцы.
И среди них есть николаевцы.
Об этом сообщили в Федерации бадминтона Украины.
В нашем городе с 18 по 21 октября прошёл Чемпионат Украины среди юниоров 2001 года рождения.
Звание чемпионов Украины завоевали: в одиночных категориях Евгений Кобзарь и Валерия Рудакова (Харьков, Харьков), мужская пара Владимир Рожков – Данило Шевченко (Николаев, Днепр), женская пара Арина Марущак – Дарья Пойда (Одесса, Николаев) и смешанная пара Богдан Деремешко – Дарья Пойда (Николаев), пишет «Інше ТВ».