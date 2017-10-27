МБК «Николаев-2» одержал первую победу в Николаевской баскетбольной лиге Продолжается чемпионат Николаевской баскетбольной лиги. Дивизион Михаила Литовки. 23 октября. «Зоря-Машпроект» - «Легион» - 64:53 (Старостенко - 19, Ракович - 13, Винский - 9, Рак - 8, Слесарчук - 7, Лощилов - 6, Соловьев - 2; Жоров - 16, Пастушенко - 15, Белоград - 9, Вирич - 6, Хильчук - 4, Мазур - 2, Гаркуша - 1). 25 октября. «Нико-Баскет-СДЮСШОР-4» - «Nikolaev Kings» - 53:54 (Лукьян, Быков - по 13, Берестнев, Штанько, Лихой - по 6, Гарбар - 4, Яворский - 3, Ющик - 2; А. Киселев - 19, Замета - 15, Андрияшевский - 5, К. Киселев - 4, Захарчук, Ухмановский, Ковтуненко - по 3, Боборыкин - 2). 26 октября. МБК «Николаев-2» - «Авто-Плаза» (Херсон) - 81:61 (Хохоник - 25, Василюха - 15, Гуржий - 14, Коровин - 10, Демидов, Осипов - по 7, Мальцев - 3; Попонин - 19, Назаренко - 10, Чуприн, Бандуш - по 9, Бондаренко - 5, Калчев, Гришко, Килячков - по 2), пишут Николаевские Новости. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама