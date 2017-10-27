18.10.17 08:083060
Сборная Украины проведет два матча с Италией в Харькове
|27.10.17 17:39
|148
|0
Украинские футзалисты проведут товарищеские игры с двукратными чемпионами Европы.
Украинские футзалисты проведут товарищеские игры с двукратными чемпионами Европы.
Сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Италии. По решению ФФУ, игры состоятся 5 и 6 мая в харьковском Дворце спорта "Локомотив" им. Г.Кирпы.
Отметим, сборная сборная Украины в рейтинге футзальных сборных УЕФА занимает пятое, а в рейтинге ФИФА – восьмое. Итальянцы идут соответственно третьими и шестыми, передает Корреспондент.