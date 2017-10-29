Pole-dance в Николаеве

В воскресенье, 29 октября, в Николаеве прошел Всеукраинский чемпионат по Pole-dance и воздушной гимнастике для детей и взрослых

Как сообщают «Новости-N», организаторы мероприятия, представители Федерация Поул Спорта и Воздушной Акробатики Украины в Николаеве Алена Хищенюк и Алексей Сугак, в сегодняшнем чемпионате приняли участие не только николаевские спортсмены, но и участники из Харькова, Днепропетровска, Кривого Рога, Черкасс, Херсона.

-Это открытый Всеукраинский чемпионат, можно было приехать и подать заявку с любого города Украины. Детки выступают от шести лет, есть даже старшая категория 30+, самый старший участник это 46-летняя Валентина. Соревнуются на воздушных полотнах, воздушном кольце и на пилонах, - рассказала Алена Хищенюк.

Участники соревновались в таких категориях: дети 6-8 лет (дебют, любители, профи), дети 9-11 лет (дебют, любители, профи), юниоры 12-14 лет и 12-16, а также взрослые.

Победители чемпионата получат призы подготовленные партнерами и спонсорами мероприятия.