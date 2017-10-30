Николаевские саблистки на этапе кубка мира в Орлеане пятые В воскресенье в Орлеане состоялся этап командного кубка мира по фехтованию на саблях срели женщин. В сборной Украины выступали николаевские саблистки Ольга Харлан и Елена Прокуда, Алина Комащук из Нетешина и Диана Залевская из Черкасс. В 1/8 финала украинки разгромили Гонконг - 45:27, а в четвертьфинале уступили всего один удар России - 44:45. Ольга Харлан в заключительном бою отыграла пять очков у Анны Башты, но решающий укол остался за россиянкой. Украинская команда - пятая. В финале Россия победила Францию - 45:32. Фехтование. Сабля. Женщины. Этап командного кубка мира. Орлеан. 29 октября. 1. Россия. 2. Франция. 3. Южная Корея. 4. Италия. 5. Украина. 6. США. Всего 19 команд. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама