Николаевские саблистки на этапе кубка мира в Орлеане пятые

30.10.17 10:14Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье в Орлеане состоялся этап командного кубка мира по фехтованию на саблях срели женщин.

В сборной Украины выступали николаевские саблистки Ольга Харлан и Елена Прокуда, Алина Комащук из Нетешина и Диана Залевская из Черкасс. В 1/8 финала украинки разгромили Гонконг - 45:27, а в четвертьфинале уступили всего один удар России - 44:45. Ольга Харлан в заключительном бою отыграла пять очков у Анны Башты, но решающий укол остался за россиянкой. Украинская команда - пятая. В финале Россия победила Францию - 45:32.

Фехтование. Сабля. Женщины. Этап командного кубка мира. Орлеан. 29 октября. 1. Россия. 2. Франция. 3. Южная Корея. 4. Италия. 5. Украина. 6. США. Всего 19 команд.

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